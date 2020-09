Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger in Lkw

Nordhausen (ots)

Am zurückliegenden Wochenende schlugen Unbekannte in der Bochumer Straße die Seitenscheibe eines Lkw ein, der von einem Paketzustelldienst genutzt wird. Aus dem Fahrzeug stahlen der oder die Täter unter anderen Kleinwerkzeug, ein Handy und einen Scanner. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1420 Euro geschätzt. Am Montag gegen 18 Uhr, entdeckte eine Zeugin den Einbruch ins Fahrzeug. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

