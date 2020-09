Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped nicht zugelassen, Fahrer unter Drogen

Leinefelde (ots)

Polizisten stoppten am Montagnachmittag in der Lisztstraße einen Zweiradfahrer. Der 38-Jährige stand nicht nur unter dem Einfluss von Drogen. Sein Leichtkraftrad war nicht zugelassen, die angebrachten Versicherungskennzeichen gehörten nicht an das Fahrzeug. Der Mann musste mit zur Blutentnahme und sein Fahrzeug stehen lassen.

