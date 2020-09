Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gelegenheit macht Diebe, vergessener Haustürschlüssel lädt Einbrecher ein, Auto verschwunden

Leinefelde (ots)

Unbekannte betraten in der Nacht zum Dienstag ein Reihenhaus in der Straße der Einheit. Die Bewohnerin hatte am Abend den Schlüssel an der Haustür versehentlich stecken lassen. Das nutzten der oder die Täter. Sie durchwühlten im Untergeschoss das Wohnzimmer und die Küche. Aus einem Schlüsselkasten wurde der Autoschlüssel entnommen und das Auto gestohlen. Hierbei handelt es sich um einen schwarzen Daimler Benz GLA 180 D mit dem Kennzeichen EIC-KK 900. Die Bewohnerin, die sich während des Einbruchs mit ihrer 15-jährigen Tochter im Haus befand, hat keinerlei Geräusche wahrgenommen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zum Verbleib des Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

