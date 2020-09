Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall am Morgen auf der Ortsumgehung forderte Geduld bei den Autofahrern, zwei Menschen leicht verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Vormittag auf der L 1005, am Abzweig zum Leineberg. Ein 26-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 8.50 Uhr mit seinem Passat von der L 1005 nach links in den Leineberg abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten, entgegenkommenden Tiguan eines 71-Jährigen. Beide Autos kollidierten, die Fahrer mussten, leicht verletzt, medizinisch versorgt werden. Bis 11.15 Uhr kam es zu kurzzeitigen Staus auf der Ortsumgehung. Die Unfallautos wurden abgeschleppt, Feuerwehr und Umweltdienst kümmerten sich um die Reinigung der Straße.

