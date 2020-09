Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer stößt gegen Bus und verletzt sich leicht

Leinefelde (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem haltenden Linienbus erlitt ein Autofahrer am Montagvormittag in Leinefelde leichte Verletzungen. Der Bus hielt kurz nach 11 Uhr in der Bahnhofstraße, an der Bushaltestelle vor dem Haus Mitte. Der 68-jährige Fahrer eines VW Golf kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Bus auf. Der Rentner musste medizinisch versorgt werden. Die Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich um die auslaufenden Betriebsstoffe des Busses.

