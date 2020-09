Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Rad gestohlen

Mühlhausen (ots)

Kurz nach Drei Uhr betraten in der Nacht zum Montag zwei Diebe ein Grundstück in der Georg-Wolff-Straße. Sie hatten es auf ein Fahrrad abgesehen, welches unter einem Carport abgestellt war. Sie verursachten Lärm, durch den die Bewohner wach wurden. Dennoch gelang es den Dieben das Rad im Wert von 3500 Euro zu stehlen. Ein mitgebrachtes Rad ließen sie zurück. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um weißes Mountainbike Downhill von YT industry. Die Täter waren männlich, ca. 16 bis 18 Jahre alt und schlank. Einer trug schwarze Kleidung, der Andere war mit einem hellen Sweatshirt bekleidet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

