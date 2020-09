Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallflucht - Zeugen gesucht

PI Eichsfeld (ots)

Am Sonntag, 13.09.2020 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Unfallflucht nach Bodenrode gerufen. Dort war ein bereits am Samstag, 12.09.2020 gegen 19:00 Uhr in der Hauptstraße in Richtung Dorfmitte abgeparkter Pkw Skoda Octavia auf der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt worden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000,00 EUR geschätzt. Der Verursacher war nicht vor Ort und konnte bislang auch nicht festgestellt werden. Der Spurenlage zufolge - tiefe Dellen, Löcher und verbogenes Blech - müsste es sich bei dem Verursacher mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Traktor mit einer angehängten Arbeitsmaschine wie einem Pflug oder einem Grubber handeln.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers führen können!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell