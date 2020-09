Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet

Nordhausen (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 12.09.20, gegen 17:14 Uhr, in Nordhausen. Ein 79-jähriger Fahrer eines VW Golf beabsichtigte vom NETTO Parkplatz auf die Gerhart-Hauptmann-Straße aufzufahren. Dabei übersieht er den von rechts kommenden Vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer und es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell