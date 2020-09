Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rucksack aus Cabriolet entwendet

Nordhausen (ots)

Durch Zeugen wurde am Samstag beobachtet, wie Täter eine Rucksack aus einem Cabriolet in der Bochumer Straße entwendeten. Das Verdeck des Cabriolets war zur Tatzeit nicht verschlossen. Der 30-jährige Geschädigte konnte kurz darauf seinen Rucksack mit samt des Inhaltes wieder auffinden. Die Zeugen gaben an, dass es sich bei den Tätern um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben soll.

