Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Nordhausen (ots)

Ein 33-jähriger Fahrer eines VW Up wurde in Nordhausen kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Fahrer musste sein Fahrzeug in der Nordhäuser Straße stehen lassen und mit den Beamten zur Blutentnahme.

