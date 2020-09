Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung unterwegs

Nordhausen (ots)

In Bleicherode wurde am 12.09.2020, gegen 19:10 Uhr, durch Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen ein Moped-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer erst 14 Jahre alt ist. Das am Moped angebrachte Versicherungskennzeichen, war nur für das Jahr 1992 gültig. Es wurden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt gefertigt. Aber dies war noch nicht alles, was die Beamten feststellten. Beim Sozius des Fahrers wurden noch geringen Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige.

