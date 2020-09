Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Sondershausen (ots)

Auf Zigaretten hatten es in der Nacht zum Freitag Einbrecher in Sondershausen abgesehen. Sie drangen gewaltsam durch ein Fenster in einen Getränkemarkt in der Hospitalstraße ein. Ihre Beute, Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

