Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreiste Diebe beklauen Rentner zu Hause

Großenehrich (ots)

Ein 84-jähriger Rentner wurde am Donnerstagmittag in Großenehrich Opfer eines dreisten Diebstahls. Kurz vor 12 Uhr verwickelte ihn ein bislang unbekannter Mann an der Hauseingangstür in ein Gespräch. Diesen Umstand nutzte ein zweiter Täter und betrat durch den Hintereingang das Haus. Mit einer Geldbörse, in der sich eine größere Summe Bargeld befand, verschwanden die Täter in Richtung Promenade, Kapellstraße. Der Täter im Haus war ca. 1.65 m groß, er trug dunkle Kleidung und ein dunkelblaues Basecape. Sein Komplize war ca. 30-35 Jahre und 1.70 m groß. Er soll muskulös gewesen sein und hatte eine graue Jacke an. Ein Nachbar des Opfers hörte das Schreien des Mannes und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Tatgeschehen oder den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell