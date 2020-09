Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlene Fahrräder entdeckt

Mühlhausen (ots)

Gleich zwei gestohlene Fahrräder konnten am Mittwoch in Mühlhausen sichergestellt werden. Am frühen Abend entdeckte ein ehemaliger Besitzer sein Rad vor einem Fitnessstudio in der Altenburgstraße wieder. Sein Rad klaute man ihm vor genau einem Jahr vor der XXL Halle, in der Industriestraße. Gegen die 16-jährige Nutzerin des Rades wurde Anzeige wegen Hehlerei erstattet. In der Nacht zum Donnerstag kontrollierten Polizisten einen 37-jährigen Radfahrer in der Friedrich-Naumann-Straße. Auch sein benutztes Rad wurde geklaut, Ende Juli, Anfang Augst in der Schadebergstraße, vom Gelände einer Kindertagesstätte. Ob der Mann auch tatsächlich der Dieb ist oder das Rad nur vom Dieb abgekauft hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell