Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Abbiegen mit anderen Auto zusammengestoßen

Schlotheim (ots)

Ein 84-jähriger Autofahrer musste am Donnerstagvormittag nach einem Unfall in Hohenbergen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rentner beabsichtigte, kurz nach 10 Uhr, auf Höhe des Gasthofes nach links abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem VW Passat, der im Gegenverkehr gehalten hatte. An der Unfallstelle kam es bis ca. 11 Uhr zu Behinderungen.

