LPI-NDH: Auto beschädigt und einfach weitergefahren

Sundhausen (ots)

Am Mittwochabend entdeckte die Besitzerin eines Nissan Micras in Sundhausen eine Beschädigung an ihrem Fahrzeug. Dieses hatte sie am Vormittag in der Sondershäuser Straße vor dem Pflegeheim abgestellt. Als sie ihr Auto am Abend, gegen 18.30 Uhr, nutzen wollte, ließ sich die Fahrertür nicht öffnen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug war im Laufe des Tages mit dem Nissan der Besitzerin kollidiert. Anstatt die Polizei zu verständigen, verließ der unbekannte Fahrer den Unfallort. Er hinterließ einen Schaden von ca. 800 Euro. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

