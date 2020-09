Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte bei Unfall

Hallungen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, auf der Landstraße 1016, zwischen Hallungen und Langula wurden zwei Autofahrer leicht verletzt. Ein 22-jähriger in seinem Golf beabsichtigte die vor ihm fahrende 34-Jährige in ihrem Skoda Rapid und ein Wohnwagengespann zu überholen. Als der Golf zum Überholen ansetzte, scherte die Skodafahrerin nach links aus. Beide Fahrzeuge kollidierten. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Zum genauen Unfallhergang muss nun die Polizei ermitteln, da beide Fahrer unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten. An der Unfallstelle kam es über 1,5 Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

