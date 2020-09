Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto zerkratzt, Täter flüchtet

Bad Langensalza (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Audi A 6 am Mittwochabend in der Käthe-Kollwitz-Straße. Eine Anwohnerin beobachte gegen 21.40 Uhr einen unbekannten Mann, der dessen Auto an der Beifahrerseite zerkratzte. Als der Unbekannte bemerkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete er und hinterließ einen Schaden von mindestens 1500 Euro. Der Unbekannte war ca. 1.80 m groß, trug eine kurze Hose und ein helles Shirt. Er soll maskiert gewesen sein. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zum unbekannten Täter, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

