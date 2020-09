Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baum stoppt Auto nach Unfall

Nordhausen (ots)

An einem Baum, aber glimpflich, endete die Autofahrt eines Fahranfängers gestern, am späten Mittwochnachmittag in Woffleben. Der 18-Jährige war auf der Straße der Freundschaft unterwegs, als der vor ihm fahrende VW Passat abbremste, um nach links abzubiegen. Im selben Augenblick überholte der Jugendliche mit seinem Hyundai den Passat. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Hyundai kam an einem Baum zum Stehen. Glück im Unglück hatte der 18-Jährige, er wurde nur leicht verletzt. Der 55-Jährige im Passat blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell