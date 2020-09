Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer nach Unfall beim Abbiegen leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Mittwoch, gegen 10.45 Uhr, die Forstbergstraße in Richtung B 249. An der Einmündung beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Lkw auf der Bundesstraße zusammen. Außerdem touchierte er ein Verkehrszeichen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte aus, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell