Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdacht der Brandstiftung, nach Feuer in ehemaliger Möbelfabrik, bestätigt. Kriminalisten beenden Spurensuche am Brandort

Bleicherode (ots)

Am Montag, 7. September, brannte die ehemalige Möbelfabrik in der Niedergebraer Straße. Die Flammen richteten einen Schaden von mehreren zehntausend Euro an. Seit Dienstag waren die Spezialisten der Kriminalpolizei am Brandort unterwegs, um Spuren zu sichern und den Verdacht der Brandstiftung zu bestätigen. Am Mittag bestätigte sich der Verdacht. Ein Spezialhund war am Vormittag noch einmal am Brandort im Einsatz. Außerdem konnten weitere Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

