LPI-NDH: Gartengeräte gestohlen

Mehrere Gartengeräte, darunter einen Rasenmäher, erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Gartenhaus in der Wanfrieder Landstraße. Sie brachen in der Nacht zum Mittwoch das Haus auf, wo die Geräte lagerten. Sie hinterließen einen Schaden von ca. 600 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

