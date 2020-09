Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Bad Frankenhausen (ots)

Am Mittwochmorgen, kurz vor 8 Uhr, kontrollierten Polizisten in Bad Frankenhausen einen 33-jährigen Autofahrer in seinem Touareg. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Diese hatte man ihm bereits wegen seines Drogenkonsums entzogen. Am Morgen stand er erneut unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste mit zur Blutentnahme, sein Auto blieb stehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell