Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher suchen Gartengrundstück heim

Beuren (ots)

Am Dienstag meldeten Gartenbesitzer einen Einbruch in ihre Gartenlaube in der Kallmeröder Straße. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt auf das Grundstück verschafft, brachen die Laube auf und durchwühlten sie. Dann brachen der oder die Täter einen Geräteschuppen auf. Den dort gelagerten Rasentraktor fuhren sie aus dem Schuppen heraus und warfen ihn um. Mit einem Notstromaggregat verschwanden die ungebetenen Gäste. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell