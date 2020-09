Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Obdachlose Camper sorgen für Polizeieinsatz

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei illegale Camper sorgten am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz in Heiligenstadt. Ein Passant hatte die Beamten über den Mann und die Frau informiert. Sie sollen hinter dem Gymnasium an der Leine schlafen und tagsüber ihr Lager verlassen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Pärchen wohl die Zeit bis zu deren neuen Anstellung und dem damit verbundenen Obdach an der Leine nur überbrücken und in wenigen Tagen verschwunden seien. Eine Obdachlosenunterkunft lehnten beide ab. Die Polizisten ließen die Beiden gewähren und informierten das Ordnungsamt. Dass muss nun in eigener Zuständigkeit prüfen, ob das Pärchen tatsächlich in wenigen Tagen verschwunden ist und deren campen ein Bußgeld zur Folge haben wird.

