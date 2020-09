Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Abbiegen aufgefahren

Nordhausen (ots)

Beim Abbiegen stießen am Dienstag, gegen 18.25 Uhr, zwei Autos in der Bochumer Straße zusammen. Beide Fahrer beabsichtigten von der Bochumer Straße nach rechts in die Gerhart-Hauptmann-Straße abzubiegen. Eine 39-jährige Frau musste mit ihrem T7 verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche 33-jährige Fahrer in seinem BMW kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den T 7 auf. Der entstandene Schaden ist mit ca. 550 Euro gering, Personen wurden nicht verletzt.

