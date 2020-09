Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreister Betrug mit Pfandflaschen aufgeflogen

Schlotheim (ots)

Mit einer dreisten Betrugsmasche ist am Montag ein 61-jähriger Mann in Schlotheim aufgeflogen. Er klebte gefälschte Pfandaufkleber auf pfandfreie Flaschen. In einem Supermarkt gab er dann die vermeintlichen Pfandflaschen ab. Das ganze klappte am Montag mindestens dreimal, bis eine Verkäuferin auf den älteren Herrn aufmerksam wurde. Sie informierte die Polizei. Bei der Durchsuchung des Betrügers fanden die Polizisten weitere vorbereitete Pfandaufkleber. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

