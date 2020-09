Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Finder leert Geldbörse, ehe er sie zurückgibt

Bleicherode (ots)

Beim Einkaufen im Supermarkt in der Karl-Liebknecht-Straße verlor am Montag, gegen 16.20 Uhr, eine junge Frau ihre Geldbörse. Als sie den Verlust bemerkte, lief zurück in das Geschäft. Dort hatte man die Geldbörse bereits wieder abgegeben. Allerdings erst, nachdem man das Bargeld, über 100 Euro, herausgenommen hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise den Finder, es soll sich um einen Mann handeln, beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

