Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seniorin auf Fahrrad gestürzt

Heringen/Helme (ots)

Eine 75-jährige Radfahrerin stürzte am Sonntagmittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Frau wollte zuvor von der Badstube nach links in die Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich einen vorfahrtsberechtigten Ford. Der Autofahrer erkannte die Situation und bremste sein Auto rechtzeitig ab. Die Seniorin erschrak und verlor dadurch den Halt auf dem Rad.

