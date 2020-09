Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto in Flammen

Mühlhausen (ots)

Ein Opel Astra brannte am Montagmorgen am Mühlhäuser Untermarkt komplett ab. Anwohner hörten gegen Vier Uhr einen Knall und entdeckten das brennende Auto. Als die Feuerwehr eintraf, stand es bereits in Vollbrand. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Durch die Hitze wurde noch ein weiteres, geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03631/4510 entgegen.

