Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer richtet Schaden von mehreren tausend Euro an

Bleicherode (ots)

Das Gebäude einer ehemaligten Möbelfabrik in der Niedergebraer Straße ging am Morgen, kurz vor 8 Uhr, in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Dennoch brannten über die Hälfte des vermutlich als Lager genutzten Gebäudes ab. Personen wurden nicht verletzt. Gegenwärtig ist die Kriminalpolizei am Brandort, um erste Spuren zur Brandursache zu sichern. Der Schaden wird vorläufig auf ca. 50000 Euro geschätzt.

