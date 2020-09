Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrssdelikt

Eichsfeld (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 06.09. 2020, 00:17 Uhr, wurde der 45-jährige Fahrer eines Skoda Fabia bei einer Verkehrskontrolle in Heiligenstadt, Brüsseler straße, angehalten. Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgesteellt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein konnte ihm nicht weggenommen werden, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

