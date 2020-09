Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftat

Eichsfeld (ots)

Wohnungseinbruch

Der oder die unbekannten Täter brachen in der Zeit von Samstag, 05.09. 2020, 18:20 Uhr bis Sonntag, 06.09. 20020, 00:50 Uhr, in ein Wohnhaus im Veilchenweg in Heiligenstadt ein. Der oder die Täter sind vermutlich über ein aufgehebeltes Fenster am Wohnzimmer in die Wohnung eingedrungen. Der Geschädigte stellte die offene Terrassentür fest. Beschädigungen waren nicht erkennbar. Hier ist man vermutlich wieder raus. Der Bewegungsmelder wurde im Flur ausgehebelt, sodass er nicht mehr funktionierte. Mehrere Schubladen und Schränke wurden durchsucht. Aus dem Haus wurde Schmuck im Wert von ca. 1.000,- Euro sowie Bargeld (200,- EUR) und eine Armbanduhr entwenddet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell