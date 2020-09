Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unachtsam an Engstelle

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstag den 05.09.2020 gegen 11:45 Uhr befuhr ein Reisebus in Bad Frankenhausen vom Uderslebener Weg kommend die Frauenstraße in Richtung Poststraße. Noch in der Frauenstraße touchierte der Bus in einem Engstellenbereich einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Personen wurden nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 1100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell