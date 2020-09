Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebstahl missglückt

Mühlhausen (ots)

Ein Fahrrad zu klauen ist manchmal schwerer als man denkt. So scheiterten Unbekannte an einem Fahrraddiebstahl in der Nacht zum Freitag in Mühlhausen. Dort versuchten sie ein E-Bike zu erbeuten, dass vor einem Firmengebäude An der Stirn abgestellt stand. Sie knackten das Schloss unterm Sitz und ein Kettenschloss. Am Kabelschloss, dass die Besitzerin am Vorderrad angebracht hatte, scheiterten der oder die Diebe. Sie hinterließen zwar Beschädigungen am Fahrrad, mussten aber ohne Beute weiterziehen.

