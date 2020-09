Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer muss nach Unfallflucht den Führerschein abgeben

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Der 47-jährige Fahrer eines Opel befuhr am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, den Kreisverkehr bei Eichbach in Richtung des Kreisverkehrs der Anschlussstelle Heiligenstadt. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der dahinter befindliche Fahrer eines Audi auf. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Am Abend stellte sich der 42-jährige Flüchtige schließlich bei der Polizei. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.

