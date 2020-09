Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher klauen Playstation aus Wohnung

Nordhausen (ots)

Auf eine Spielkonsole hatten es Diebe am Donnerstagnachmittag in Nordhausen abgesehen. Zwischen 13.15 Uhr und 15 Uhr drangen der oder die Unbekannten über eine Balkontür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bochumer Straße ein. Sie nahmen eine PlayStation mit. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

