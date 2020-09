Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anhänger aus Garage gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag stellte ein Mann den Einbruch in seine Garage fest. Unbekannte waren in die Garage in der Stiftstraße eingedrungen. Sie erbeuteten daraus einen Pkw-Anhänger, der nicht zugelassen war. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

