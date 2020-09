Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Der Fahrer eines Suzuki war am Donnerstag, gegen 9.50 Uhr, auf der Sondershäuser Straße in Richtung Kiliansgraben unterwegs. Als er nach rechts in Richtung Kreuzgraben abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Radfahrer. Dieser befuhr den kombinierten Fuß-/und Radweg der Sondershäuser Straße und wollte über einen Fußgängerüberweg nach links in Richtung Friedrich-Engels Straße fahren. Der Radfahrer stürzte und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

