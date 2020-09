Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw am Heck beschädigt - Polizei sucht Geschädigten und Zeugen nach Unfallflucht

Bad Frankenhausen (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am bereits am Donnerstag, 20. August, in Bad Frankenhausen ereignete, sucht die Polizei nach dem beschädigten Fahrzeug und dessen Besitzer. Ein Autofahrer war zwischen 9 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums in der Kyffhäuserstraße unterwegs, als er bei der Suche nach einer freien Parklücke mit dem Heck eines abgestellten Pkw kollidierte. Der Autofahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle, stellte sich aber später bei der Polizei. Wessen Pkw wies im Heckbereich unfallbedingte Schäden auf, nachdem es am 20. August auf dem Klinik-Parkplatz abgestellt war? Wer kann Angaben zum beschädigten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

