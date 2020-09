Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Worbis (ots)

Ein 25-Jähriger ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall mit seinem Motorrad leicht verletzt worden. Er war gegen 14.15 Uhr in der Unterlache unterwegs, als er in einer Kurve weg rutschte. Der Motorradfahrer stürzte, sein Fahrzeug prallte gegen einen abgestellten Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

