Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerloses Auto rammt Seat

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwochabend machte sich ein Auto in der Justinusstraße selbstständig. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr rollte der Ford, der offenbar nicht richtig gegen Wegrollen gesichert war, los. Ein abgestellter Seat stoppte das Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

