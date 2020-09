Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsfahrt zwischen Leinefelde und Teistungen

Eichsfeld (ots)

Am 02.09.2020 gegen 15:30 Uhr sollte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Leinefelde in der Einsteinstraße der Fahrer eines schwarzen Pkw BMW 320d kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch das Anhaltesignal, beschleunigte sein Fahrzeug in der Ortslage Leinefelde auf bis zu 100 km/h und flüchtete über die Bundesstraße 247 zunächst nach Birkungen und im weiteren Verlauf, ebenfalls wieder über die B247, in Richtung Worbis. Auf seiner Flucht gefährdete der Fahrer des BMW mehrfach andere Verkehrsteilnehmer. Nur durch Glück und die schnelle Reaktion der anderen Fahrzeugführer kam es nicht zu größeren Schadensfällen. Erst in der Ortslage Tastungen konnte der Pkw BMW durch zwei Streifen der Polizei gestoppt und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen. Der Pkw BMW war nicht zugelassen und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, welche durch den Flüchtenden gefährdet wurden. Insbesondere im Bereich der B247 zwischen Leinefelde und Ferna mussten mehrere Fahrzeuge ausweichen und/oder abbremsen. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Heiligenstädter Polizei unter 03606/6510 zu melden.

