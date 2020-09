Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlauben abgebrannt

Roßleben (ots)

Am Dienstagabend standen zwei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage in Roßleben, in der Straße Hinter der Zuckerfabrik, in Flammen. Gegen 22.30 Uhr brach das Feuer, Ermittlungen zufolge, in einer der Lauben aus. Die Flammen griffen dann auf ein zweites Gartenhaus über. Insgesamt vier Feuerwehren mit über 30 Kameraden bekämpften das Feuer. Dennoch brannten die beiden leerstehenden Lauben vollständig ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen, ein technischer Defekt an der Stromleitung scheint wahrscheinlich. Personen kamen nicht zu Schaden.

