Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei im Kyffhäuserkreis mahnt zur Vorsicht

Artern (ots)

Immer wieder gelangt Falschgeld in den Umlauf. So auch in den letzten Tagen im Kyffhäuserkreis. Die Polizei weist daher noch einmal darauf hin, im täglichen Umgang mit dem Bargeld auf die Echtheit der Scheine zu achten. Hierbei sind das Fühlen, das Sehen und das Kippen des Geldes besonders wichtig. Hinweise zur Sicherheit im Bargeldverkehr gibt es unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell