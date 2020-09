Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schnelle Ermittlungen führten nicht zum gewünschten Erfolg, Eichsfelder Polizei bedankt sich dennoch...

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei in Heiligenstadt führten am Montag leider nicht zum gewünschten Erfolg. Ein 80-jähriger Rentner aus dem Eichsfeld hatte am Nachmittag mehrere Anrufe erhalten, in denen ihm ein Geldgewinn versprochen wurde. Er reagierte besonnen und verständigte die Polizei. Nun folgten mehrere Einsatzmaßnahmen der Heiligenstädter Beamten, um dem oder den Tätern habhaft zu werden. Auch die Polizei in Göttingen war involviert, ein Taxifahrer half den Beamten. Am Abend wurden die Maßnahmen dann ohne Erfolg eingestellt. Der Rentner sollte Bargeld auf der Bank abheben, abgeholt hat es am Ende des Tages aber niemand. Die Polizisten erstatteten Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachtes des Betruges. Sie dankten dem Taxifahrer und lobten den Rentner, der das einzig Richtige getan hatte, die Polizei zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell