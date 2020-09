Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Menschen bei Unfall verletzt

Greußen (ots)

Am Montagnachmittag sind drei Menschen bei einem Unfall teils schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Transporters befuhr, kurz nach 15 Uhr, die Straße aus Richtung Ottenhausen in Richtung Greußen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 61-Jährige im Bereich einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw eines 53-Jährigen. Der Transporter Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er und sein Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

