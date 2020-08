Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheiben beschädigt

Nordhausen (ots)

Gleich zwei beschädigte Fensterscheiben wurden am Montagmorgen in Nordhausen festgestellt. Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte die Eingangstür zur Bäckerei in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. In der Sundhäuser Straße warfen der oder die Täter, ebenfalls am vergangenen Wochenende, einen Stein gegen die Fensterscheibe eines Möbelhauses. Die Unbekannten hinterließen einen Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

