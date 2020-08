Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher aktiv

Großvargula (ots)

Ein Kindergarten in der Kleinvargulaer Straße wurde am vergangenen Wochenende von Dieben heimgesucht. Der oder die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Sie nahmen einen Beamer und Bargeld mit. Auch in Bad Tennstedt schlugen Einbrecher zu. Im Riedweg verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in eine Polster Manufraktur. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und erbeuteten Bargeld. Wer hat etwas beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

