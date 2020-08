Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Wohnung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonntagabend drangen Einbrecher gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße ein. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten der oder die Täter nichts. Die Tat ereignete sich zwischen 19.45 Uhr und 20.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

